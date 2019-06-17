Алибасова увезут из России

Музыкального продюсера выписали из больницы, он продолжит лечение в Казахстане

Сегодня, 17 июня, стало известно, что состояние Бари Алибасова заметно улучшилось. Однако это правда лишь отчасти.

Продюсер не только пошел на поправку, его выписали из больницы. Радостную новость сообщил сын Бари Каримовича.

"Отвез его сейчас в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали и не привезли, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер, которые там дежурили",

– сообщил наследник, цитирует РИА "Новости".

По утверждениям Алибасова-младшего, отец чувствует себя хорошо. Однако он еще нуждается в медицинском наблюдении.

Не исключено, что через пару-тройку дней создатель "На-На" покинет Россию. Его перевезут в Казахстан, где он продолжит лечение.

Напомним, Алибасов по ошибке глотнул жидкости для очистки труб, получив ожог пищевода, дыхательных путей и желудка. В больнице он провел чуть меньше двух недель.