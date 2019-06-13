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Отравленного Алибасова нагло обманули

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Незнакомец принес в дом продюсера чужое животное и, получив круглую сумму, исчез

В квартиру Бари Алибасова вместо его Чучи принесли другого кота. Помощница знаменитости расплатилась с незнакомцем за "добрый поступок", и тот был таков.

Женщина не присматривалась к животному. У продюсера был лысый питомец, и тот, которого передал неизвестный мужчина, оказался таким же, вот она и приняла его за пропавшего Чучу, отмечает телеграмм-канал Mash. 

Недавно стало известно, что любимец артиста сбежал. Ходили слухи, будто это случилось это случилось в момент приезда журналистов. Сын Алибасова назначил вознаграждение в 800 тыс. руб. тому, кто вернет мурлыку. Видимо, предприимчивый товарищ решил воспользоваться моментом и принес другого кота такой же породы.

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Публикация от Б.Алибасов+НАНА (@alibasov_nana)

Между тем состояние отравившегося Алибасова пока не изменилось. Ключевым днем может стать завтрашний, когда ему проведут финальную гастроскопию, сообщил в четверг РИА "Новости" наследник продюсера.

Нужно "посмотреть, сошел или не сошел струп", отметил он. И добавил. что отец вчера его уже узнал. А сегодня "должна Лидия Николаевна (Федосеева-Шукшина) его увидеть, и возможно, пиар-директор Горжанкин заедет, чтобы документы какие-то подписать". 

Ранее Бари-младший рассказал, что отец вышел из медикаментозного сна и ведет себя как пятилетний ребенок. О том, что опасность для жизни продюсера миновала, пока говорить рано, добавил сын. К тому же, по словам Бари Бариевича, из-за сильных химических ожогов остается риск возникновения внутреннего кровотечения.

Основатель и рцуководитель группы "На-На" был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появлялись сообщения о том, что он срочно переписал свое завещание. На восстановление Бари Каримовича могут уйти годы, предупредили врачи, а вот глотать он уже не сможет

Полина ДОРОЖКИНА
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