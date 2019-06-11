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"Ничего не помнит": Алибасов пришел в себя

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Угроза для жизни продюсера еще сохраняется

Бари Алибасов вышел из состояние медикаментозного сна, в котором находился без малого пять дней. О самочувствии продюсера рассказал его сын.

"Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов. Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя",

сообщил Алибасов-младший РИА "Новости" .

У артиста все еще остается риск возникновения внутреннего кровотечения из-за сильных химических ожогов. Состояние артиста должно нормализовать в течение нескольких дней, а пока врачи проводят диагностику и составляют дальнейший план лечения.

Продюсер группы "На-На" был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он срочно переписал свое завещание. 

Врачи знаменитости сообщают, что на восстановление могут уйти годы, а вот глотать Бари Алибасов уже не сможет. 

Дарья ПЕТРОВА
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