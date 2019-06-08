Сын Алибасова рассказал о деталях отравления отца

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Бари Алибасов продолжает лежать в больнице под присмотром врачей. Его сын в интервью телеканалу НТВ рассказал подробности о злополучном дне.
По его словам, инцидент произошел на звукозаписывающей студии. С раковиной на кухне Алибасов постоянно ставит стакан с чем-то питьевым.
"А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул", – сказал Бари Алибасов – младший.
Заметив неладное, продюсер сразу выплюнул жидкость, однако это не помогло. Химическое вещество сразу обожгло горло. Приехавшие врачи сделали промывание, но средство уже успело повредить желудок и кишечник.
"Чем больше он не спит, тем медленнее у него внутри это все зажигается", – отметил сын Алибасова.
Он добавил, что сейчас специалисты смогли справиться с ожогом дыхательных путей у продюсера, но проблемы с кишечником до сих пор есть.
Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он экстренно переписал свое завещание.
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