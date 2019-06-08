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Сын Алибасова рассказал о деталях отравления отца

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер сразу заметил неладное, но уже было поздно

Бари Алибасов продолжает лежать в больнице под присмотром врачей. Его сын в интервью телеканалу НТВ рассказал подробности о злополучном дне.

По его словам, инцидент произошел на звукозаписывающей студии. С раковиной на кухне Алибасов постоянно ставит стакан с чем-то питьевым.

"А на студии рядом с раковиной, кто-то, видимо, трубу прочищал, оставил очиститель, и он его хлебнул", – сказал Бари Алибасов – младший.

Заметив неладное, продюсер сразу выплюнул жидкость, однако это не помогло. Химическое вещество сразу обожгло горло. Приехавшие врачи сделали промывание, но средство уже успело повредить желудок и кишечник.

"Чем больше он не спит, тем медленнее у него внутри это все зажигается", – отметил сын Алибасова.

Он добавил, что сейчас специалисты смогли справиться с ожогом дыхательных путей у продюсера, но проблемы с кишечником до сих пор есть.

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он экстренно переписал свое завещание. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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