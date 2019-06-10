Продюсер находится в стабильно тяжелом состоянии

Жизни Бари Алибасова ничего не угрожает. Однако есть проблема с одним из органов, сообщил сын артиста.

"С дыхательными путями, с желудком, проблем, к счастью, нет. Сейчас главное – чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться",

– рассказал он корреспонденту сайта "Комсомольская правда". Остальные предположения о других возникших осложнениях, в частности – о "белой горячке", Бари Бариевич опроверг.

По его словам, "этого нет", "врачи наблюдают", 10 июня станет ясно, нужна ли операция. Наследник продюсера рассчитывает на лучшее.

В целом "ситуация стабильно тяжелая, но в данный момент угрозы жизни нет, теперь главное избежать осложнений". Артист находится в медикаментозном сне в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского.

Туда Бари Каримовича госпитализировали 4 июня, после того как он по ошибке выпил стакан химиката, перепутав его с соком. Там же он был и в свой 72-й день рождения 6 июня. К продюсеру никого, кроме сына, не пускают.

За время, пока он в больнице, чего только не говорили – будто он умер – даже кадры похорон возникли в Сети, - или его отравили, даже предполагали, что продюсер сам свел счеты с жизнью.