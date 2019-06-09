Суицид: в деле Бари Алибасова нашли сенсационные подробности

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Попавший в больницу с отравлением продюсер Бари Алибасов мог попытаться совершить суицид.
По информации издания "StarXit", ранее звезда признавалась в одиночестве и тяге к необдуманным поступкам. Не исключается и версия, что продюсера на самоубийство мог подтолкнуть алкоголь. Известно, что Алибасов негативно относится к спиртному, однако еще осенью мог запросто выпить бутылку вина.
Впрочем, в версию суицида верят далеко не все, кто близко знаком с продюсером. Так, телеведущая Алла Довлатова заявила, что не верит в депрессивное настроение звезды. По ее словам, Алибасов всегда отличался жизнелюбием и творческими планами, а также имел много планов на будущее.
Напомним, Бари Алибасова госпитализировали после сильного химического ожога. Его продюсер получил, когда перепутал воду и средство для чистки труб. Вокруг состояния знаменитости ходит много слухов: ряд СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения, что Алибасов экстренно переписал свое завещание.
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