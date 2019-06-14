Страдающего от страшных ожогов Алибасова увезут из России

Продюсер будет восстанавливать здоровье за границей

Сына Бари Алибасов рассказал, что намерен вывезти отца в Европу, как только ему станет лучше. Свое решение он объяснял тем, что за рубежом реабилитация будет проходить быстрее и эффективнее.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа",

– цитирует Алибасова-младшего ТВЦ.

При этом он заявил, что реанимационную помощь на высшем уровне можно было получить только в той больнице, в которой Алибасов-старший находится сейчас – сообщает "ФедералПресс". На данный момент родственники продюсера не планирует перевозить знаменитость к иностранным врачам.

По словам сына Алибасова, в НИИ им. Склифосовского порядка 200 человек лежат с теми же признаками отравления, что и у его отца. Значит, у врачей здесь больший опыт лечения таких случаев.

Напомним, продюсер группы "На-На" был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав лимонад и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он срочно переписал свое завещание.