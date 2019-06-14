Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Страдающего от страшных ожогов Алибасова увезут из России

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер будет восстанавливать здоровье за границей

Сына Бари Алибасов рассказал, что намерен вывезти отца в Европу, как только ему станет лучше. Свое решение он объяснял тем, что за рубежом реабилитация будет проходить быстрее и эффективнее.

"Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа",

цитирует Алибасова-младшего ТВЦ.

При этом он заявил, что реанимационную помощь на высшем уровне можно было получить только в той больнице, в которой Алибасов-старший находится сейчас – сообщает "ФедералПресс". На данный момент родственники продюсера не планирует перевозить знаменитость к иностранным врачам.

По словам сына Алибасова, в НИИ им. Склифосовского порядка 200 человек лежат с теми же признаками отравления, что и у его отца. Значит, у врачей здесь больший опыт лечения таких случаев.

Напомним, продюсер группы "На-На" был госпитализирован после сильного химического ожога, который получил, перепутав лимонад и средство для чистки труб. Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он срочно переписал свое завещание.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей