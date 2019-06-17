Больше не в реанимации: Алибасов пошел на поправку

Состояние музыканта начало улучшаться

Бари Алибасова перевели из реанимации в общую палату. Практически две недели он провел под бдительным контролем врачей, так как по ошибке выпил средство для чистки труб.

Сын продюсера сообщил, что Алибасов остается в реанимации. Пока он сдает анализы, которые покажут, можно ли перевести его в обычную палату. Пока главная проблема – рубец в горле, который плохо заживает, пишет "ФедералПресс".

Чтобы восстановить состояние продюсера, врачам понадобилась ввести его в состояние медикаментозной комы. Это помогло унять боль и провести необходимые медицинские процедуры, сообщает "Пятый канал".

Дальнейшую реабилитацию продюсер может провести в Европе. Сын Алибасов задумывается о том, чтобы транспортировать отца для быстрого и эффективного восстановления.

Вокруг состояния артиста ходит много слухов: некоторые СМИ сообщали о его смерти, а в Сети появляются сообщения о том, что он срочно переписал свое завещание.