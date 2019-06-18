"Отравили Шукшины": всплыли пугающие детали трагедии Алибасова

Сестра продюсера обвинила близких его жены в покушении

Бари Алибасова хотели убить. К такому выводу пришла его родственница, недовольная его новой женой, и назвала виновников.

"Его отравили Шукшины", – заявила сестра продюсера в студии программы "Пусть говорят". И добавила, что такое преступление могли совершить внук или внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной. Кроме того, Зоя Воробьева попросила составить комиссию по расследованию этого дела.

Только гости программы не поверили в эти слова. Они поинтересовались, какие отношения связывают женщину с артистом (родную сестру продюсера журналисты в свое время отыскали в Павлодаре).

"Я была у Бари Каримовича три года назад, он меня встретил очень отрицательно. И вот сейчас, когда он женился на Шукшиной, он вообще меня забыл", – пожаловалась Воробьева.

Присутствующие на программе, в частности, солист группы "На-На" Владимир Политов, отметили, что продюсер был человек рассеянный и мог сам навредить себе случайно.

Говорили на передаче и о нынешнем сотсоянии Алибасова. Хирург из НИИ имени Склифосовского рассказал: "Ожог дыхательный практически сняли. Отравление 3-й, 4-й степени указывает не на глубину поражения, а на степень обширности".

Позже другой медик выразил собстенное мнение о том, что предстоит пережить знаменитости. "Могут образоваться рубцы, которые приводят к закупорке пищевода. Точнее, это очень длительная операция", – пояснил он и на вопрос ведущего ответил, что "угроза жизни есть".

Говорили в эфире и о завещании продюсера, отмечает URA.RU. Его адвокат заверил, что документ не переписывался.

Поднимался на программе и вопрос к производителям жидкости для промывки труб. Многие говорили о том, что упаковка химиката похожа на ту, что используется для напитков, к примеру, того же излюбленного продюсером "На-На" холодного чая.

Ранее обвинял родственников жены Бари Алибасова Лидии Федовеевой-Шукшиной актер Станислав Садальский. "Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, Тольку рвут на части бабку... чтоб им пусто было...", – написал он в соцсети.

При этом дочь известной актрисы Анна Шукшина категорически отвергла какую-либо причастность к нездоровью Бари Алибасова, напоминает "Газета.ру".

Накануне стало известно, что продюсера выписали из больницы и он продолжит лечение в Казахстане. До этого сообщалось, что Бари Каримович поправляется, а тем временем в Сети выдвигались несколько версий случившегося с продюсером.