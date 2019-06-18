Связали: Алибасов раскрыл Малахову правду об отравлении

Продюсер все еще выглядит болезненно

Бари Алибасов, едва покинув больницу после страшного отравления, дал интервью Андрею Малахову. Продюсер группы "На-На" шокировал телеведущего своей версией случившегося.

В анонсе интервью, показанном под конец свежего выпуска программы "Прямой эфир", бледный и худой Алибасов с щетиной на лице рассказывает Малахову о том, что его связали. Более того, за ним, по его собственным же словам, "кто-то гнал быков".

Телеведущий слушал продюсера, который, вероятно, еще не до конца пришел в себя, с тревогой на лице. Беседу знаменитостей покажут в эфире 19 июня.

Алибасов попал в больницу из-за химического ожога, который он получил, выпив вместо воды средство для чистки труб. Врачам пришлось ввести продюсера в медикаментозный сон. После того, как артист очнулся, у него возникли проблемы с памятью. Состояние Алибасов медленно улучшается, он продолжит лечение уже не в России.