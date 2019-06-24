Выпившего яд Алибасова обвинили в плагиате трюка с исцелением

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Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате своего трюка. Несколько лет назад комик появился в эфире передачи с тростью и в темных очках, разыгрывая болезнь. А затем отбросил весь реквизит и продемонстрировал идеальное здоровье. Также, по мнению Шифрина, поступил и Алибасов.
Продюсера ввезли в студия программы "Привет, Андрей" на инвалидной коляске, после оказалось, что это всего лишь постановка.
"Давеча этот нехитрый трюк я с удивлением увидел в исполнении Бари Алибасова, уже на другом канале. Испивший "Крота" предводитель "нанайцев" въехал в студию программы "Привет, Андрей" на инвалидной коляске, а затем, отряхнувшись и поцеловав ведущего, предстал перед изумленными зрителями живым и невредимым",
– написал юморист в своем Facebook.
Теперь Ефим Шифрин жалеет, что не запатентовал свой номер и его могут повторять во всех программах.
Напомним, Алибасов получил ожог пищевода, дыхательных путей и желудка, по ошибке глотнув жидкость для чистки труб. В больнице он провел чуть меньше двух недель. Как пишет "Федерал Пресс", недавно диетолог продюсера Марият Мухина заявила, что звезду держат дома насильно и плохо кормят.
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