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"В глубоком шоке": сын Алибасова наплевал на завещание продюсера

Бари Алибасов с сыном. Кадр youtube.com
Наследник признался, что уже является собственником квартир звезды

Сын Бари Алибасова совершенно не беспокоится о якобы переписанном завещании отца. Молодой человек утверждает, что уже является владельцем большого количества недвижимости благодаря отцу, поэтому вопрос с наследством для него совсем не актуален. О своем богатстве Алибасов-младший узнал пять лет назад.

"Да мне по барабану на его завещание. Он на меня переоформил половину недвижимости, когда мне было 14 лет. То есть я вообще не понимаю, откуда может возникнуть история с завещанием, когда все, что он хочет отдать мне, отдал мне сразу, как привез в Москву",

цитирует единственного сына продюсера "Говорит Москва".

Сейчас молодого человека больше волнует психическом здоровье отца. Он по-настоящему напуган неадекватностью того, что он говорил во время съемок программы "Прямой эфир".

"Сам в глубоком шоке. В первую очередь, потому что это уже не совсем бред. Он где-то процентов 80 речи очень складный и логичный, а процентов 20 каких-то непонятных…",

– отметил Алибасов-младший.

Сын артиста уверен, что тому могут внушать какие-то факты, когда он находится под лекарствами. Или все дело в сложной ситуации в доме Шукшиных, из-за чего продюсер резко решил лишить сына наследства.

Также Алибасов рассказал, что в его семью пришла еще одна беда: умерла теща знаменитости, мать одной из его бывших жен. Так что в последние дни наследник продюсера был занят похоронами бабушки.

Дарья ПЕТРОВА
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