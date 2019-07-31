"Дурновкусие": на Бледанс набросились из-за обвисшего бюста

Артистка попала под суровую критику за откровенный кадр

Эвелина Бледанс продолжает радовать своих поклонников фотосессиями из Крыма, а недоброжелатели выискивают на снимках недостатки фигуры звезды.

"Мы с моей крымской фото-феей...сделали вот такую историю цветочная русалки", -

написала Эвелина на своей страничке в Instagram и добавила снимок, где она стоит в распахнутом подобии пеньюара на фоне роскошных гортензий.

Полуодетая звезда вызвала бурю комментариев, причем не все ее подписчики одобрили такое откровенное обнажение:

"Дурновкусие..", Лифчик... Дойки в нем.. Сдоенные.. Очень не эстетично", "кушайте лучше, а то соловьиные ножки и опухшие суставы, извините", "И ты еще хочешь кого-то найти себе? С таким поведением-забудь!Скромность украшает женщину", "Веди себя прилично".

Однако тех, кто пришел в восторг от нового фото Бледанс, было гораздо, гораздо больше.

"Бесконечно длинные, безумно красивые ноги Эвелина вы магически прекрасны Восхищаюсь", "Сколько можно дразнить своей потрясающей фигурой", "Эвелина, вы на этом фото настоящая цветочная нимфа... Вы всегда такая яркая и неповторимая. Оставайтесь такой же цветущей еще много много лет...", "Эвелина, какая же вы женственная и сексуальная! На этом фото вы главный цветок!!"-

поклонники не пожалели теплых слов для своей любимой звезды (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).