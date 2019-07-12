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Все на виду: Лопырева разошлась на пляже

Виктория Лопырева. Фото: www.globallookpress.com
Модель повалялась на песке в супермини

Соблазнительное видео появилось в Сети. Виктория Лопырева показала ролик, где она позирует перед фотографом в короткой юбке и майке с большим декольте. В какой-то момент знаменитость решила сменить позу и улеглась прямо на песок. Юбка Лопыревой задралась и дала возможность всем насладиться видом ее стройных ног и ягодиц.

Поклонники по-разному отнеслись к пикантному ролику: пока одни восхищаются тем, как быстро Виктория пришла в форму после родов, другие видят у Лопыревой выпирающий живот и указывают на старость.

"Завораживает видео, <…> Вы экстравагантная, женственная и очень сексуальная", "Как всегда божественно прекрасна!", "До мурашек", "У Вас даже подмышки красивые", "После рождения бебика такая красивая фигура!", "Да, годы бурут свое, печально. А что за пузико", "Мисс вселенная",

– высказались комментаторы в Instagram.

Напомним, в феврале этого года модель родила первенца, которого назвали Марк Лионель.  

Ранее Виктория Лопырева устроила пикантную фотосессию в купальнике, показав вид сзади.


Дарья ПЕТРОВА
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