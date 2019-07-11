"Кошмар какой": Бузова впала в истерику после душа с тараканами

Певица поделилась своими страхами

Ольга Бузова продолжает удивлять армию своих многочисленных поклонников все новыми и новыми проектами. Недавно она снялась в программе "Форт Боярд" и поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

"С таким количеством фобий и страхов я не сталкивалась еще никогда...Не буду ничего говорить, все увидите сами...но было сложно. Очень а чего боитесь вы?", -

написала Ольга на своей страничке в Instagram под весьма впечатляющей фотографией.

На снимке Бузова, сжавшись в комочек, стоит в будке, а на нее льется настоящий дождь из насекомых: мух и тараканов.

Поклонники решили, что их кумир – настоящая героиня:

"Оля ты самая лучшая горжусь тобой", "Миру нужен чемпион Любим тебя. Ты умничка!", "ты доказала, что не боишься?;)", "ты вообще человек или робот ????есть на свете то,что ты не умеешь или не можешь сделать?)", "меня б там удар хватил", "Ты человек, который вызываешь у многих уважение. Я не фанатею от тебя, но с каждым разом все больше удивляюсь твоей смелости, целеустремленности,желанием идти до конца...Ты точно человек?", "все смеются над ней а она грызет себе дорогу, молодец!", "Оля, видела отрывок из этого испытания... В очередной раз убеждаюсь какая ты у нас смелая и сильная", "Кошмар какой", (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

За полдня пост Ольги набрал более 300 тысяч лайков. Ранее комментаторы упрекали Бузову в том, что ее красота увяла.