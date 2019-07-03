"Горячие девочки": самые эротичные кадры российских звезд в бикини

Знаменитости с удовольствием демонстрируют свои подтянутые тела

Сезон отпусков в самом разгаре, поэтому представительницы отечественного шоу-бизнеса, как и многие россияне, стремятся к теплым краям и морю. Звезды с радостью показывают поклонникам в соцсети модные купальники и загоревшие формы. "Утро.ру" предлагает выбрать самую сексуальную звезду.

Анфиса Чехова круглый год путешествует в те места, где жарко и можно понежиться на песке. Так и летом телеведущая отправилась в Объединенные Арабские Эмираты и не забыла поделиться фото с пляжа. Поклонники размечтались в комментариях о снимках без одежды. Но пока Чехова не идет на поводу у мужчин, которые не могут оторвать от ее аппетитных прелестей взгляда.

Анна Семенович наслаждилась в этом году курортами Италии. Певица отправилась в Верону, откуда без стеснения выкладывает кадры не только в бикини, но и без грамма косметики на лице. Однако не все интернет-пользователи пришли в восторг от второго фото, посчитав, что бюст у артистки слишком большой.

Светлана Лобода, которая крайне редко отдыхает, свела с ума сильный пол из Греции, а точнее – с острова Миконос. Этот снимок в бассейне понравился 130 тысячам человек, которые осыпали пятую точку звезды комплиментами.

Ольга Бузова, сама того не зная, составила Лободе конкуренцию. Телеведущая примерила несколько ярких бикини в Сен-Тропе. Недоброжелатели обвинили певицу в злоупотреблении фотошопом, но поклонникам все равно, они готовы любоваться Бузовой, даже если над фото поработали в графическом редакторе.

Недалеко от Лободы отдыхала Анна Седокова. Глядя на сексуальную фигуру певицы, фанаты не могут поверить в то, что она мать троих детей. В комментариях к снимкам певицы подписчики регулярно устраивают споры о том, какие девушки краше – с формами или без.

Полина Гагарина тоже не отстает от своих коллег. Певицу фотографирует ее супруг Дмитрий Исхаков, который знает лучшие ракурсы своей жены. Впрочем, недоброжелатели все равно находят к чему придраться. Злопыхатели считают, что артистка слишком худая, но фанаты всегда защищают стройную как лань любимицу.