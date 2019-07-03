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"Позорище": Бузову заклевали за развязные танцы

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка пустилась во все тяжкие

Ольга Бузова предается удовольствиям за границей. Она побыла немного в Испании и отправилась к друзьям в Сен-Тропе, где проведет несколько дней. Судя по фото и видео в Instagram, певица не скучает. На свежих роликах в сторис она пирует и, зажигательно отплясывая с мужчинами в ресторане, вертит ягодицами в супермини. Многим это не понравилось.

"Пьяненькая", "Залезла на стол и танцевала, позорище, нажралась, что ли...", "Я в шоке. Ей срочно нужен мужик", "Сейчас напьется и опять будет спать с подружкой", "Тупузова зажигает", "Оля, вернись домой, пока совсем с ума там не сошла", 

- возмущалсь одни, просмотрев ролик.

Других шокировала внешность звезды на новом фото. Они высказались грубо:

"Бузова опять опозорилась", "Что с лицом?", "Без макияжа уродина, жесть", "Лицо, не обремененное интеллектом. Олька, сдай гормоны, а. У тебя явно проблемы. Так и с ума сойти можно но почве отсутствия мужика. И подумай, почему ты никому не нужна. И дело не в первом размере груди и стремной плоской заднице. Дело в твоем настолько раздутом "я", что оно тебя разорвет скоро","Что-то как-то не... стремный ракурс", "С лицом на самом деле что-то напутано. Просто жесть. Восставшие из ада", "Опустись на землю, что нос задрала", "Даже в кафе с голой сракой", "Как будто обосралась".  

И только преданные фанаты попрежнему хвалили любимицу, назвав ее "четкой" и прекрасной".

Ранее Бузова "выгуляла" несколько купальников. Она снималась в них и кадры также выкладывала в соцсети. На одном артистка изображена спиной к камере, она сидит в тени тростникового навеса в купальнике леопардовой расцветки, соблазнительно оттопырив мягкое место.

Поза девушки вызвала у пользователей негодование. "Что, кроме задницы, больше нечего показывать", "По ходу это сексуальная неудовлетворенность говорит сама за себя", "И снова .... опа,сколько можно....", "Показала свое основное достоинство", – написали они.

Резкая критики в адрес телеведущей не смолкает. Ранее ее разнесли за развязный танец с подругой, а до этого послали подальше. Сама же звезда считает, что все делает правильно", о чем сообщила в соцсети, анализируя прожитые годы. 

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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