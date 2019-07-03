Дочь футболиста и журналистки будет жить с матерью

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Бывший игрок сборной России по футболу будет платить 300 тыс алиментов экс-супруге. Об этом сообщила адвокат спортсмена Виктория Савицкая.

"Также взысканы средства на содержание ребенка до трех лет, это в срок до 11 февраля 2020 года",

– сообщила юрист РИА Новостям, добавив, что на содержание Казьминой Аршавин будет отчислять 64 тысячи 400 рублей в месяц.

При этом дочь Аршавин не видел несколько месяцев, пока длился бракоразводный процесс. Как сообщал его адвокат, спортсмен боялся жену и ее провокаций.

Аршавин никак не стал комментировать развод, он вообще пропал из виду поклонников, не рассказывая им новости Instagram уже давно. Казьмина же скрыла свою страницу.

Футболист и журналистка поженились в 2016-м, в феврале 2017-го Алиса родила Андрею дочь Есению. А спустя еще год Казьмина подала на развод из-за его многочисленных измен. В Сети распространилось заявление девушки, которое она подала на мужа в полицию. Журналистка утверждала, что спортсмен ее запугивал, в том числе угрожал отправить в тюрьму. Сотрудники правоохранительных органов подтверждали, что получили подобное заявление, и инициировали проверку. Однако неизвестно, к чему она привела.

Как рассказывал представитель Казьминой Александр Добровинский, Аршавин отобрал у жены машину, требовал один миллион рублей, чем немало в тот момент напугал дочь. Ведь приехал к супруге футболист в сопровождении неизвестных людей. Футболист хотел, чтобы жена вернула ему все деньги, которые он на нее потратил.

У Аршавина также есть трое детей от гражданского брака с Юлией Барановской, которую он бросил ради Казьминой. На момент расставания телеведущая была беременна младшим сыном. После того, как стало известно о грядущем разводе Аршавина с Казьминой, он стал чаще проводить время с детьми от Барановской.