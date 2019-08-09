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В красивой позиции: Цымбалюк-Романовская показала "потрясающие виды"

Цымбалюк-Романовская показала виды в
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:facebook.com/vitalina.romanovskaya
Одиночество пианистки разделил лишь водопад

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает радовать своих поклонников романтическими фотографиями и живописными пейзажами.

На своей страничке в Instagram пианистка поделилась снимками, сделанными на водопаде "Поликария", который находится рядом с Красной Поляной.  

 


Эффектная Виталина застыла на фоне чарующего водопада в красном комбинезоне и вызвала настоящую бурю восторгов:

"Как все красиво.как же вы, ВИТАЛИНА, умеете удачно подобрать места и красиво позировать так, Что б такие получались картины чудесные.Молодец", "Очень красивые фото...выбрали красивую позицию.И красный йвет очень идет...оригинально!!!", "Потрясающие виды и вы!!", "Виталина на водопад, как в театр, нарядная!"

Не обошлось и без традиционных вопросов про спутника жизни:

"Где Прохор?Почему не рядом с вами?", "поджидает ,братца Иванушку .А Иванушка скачет где то .Выпил водицы из копытца , и козленочком стал .Вот и поджидает сестрица Аленушка , братца Иванушку ....Следующее ,что ждать ? Ну поживем увидим".

А одна из поклонниц так и вовсе заявила:

 "Вы лучшая реклама Сочи!"

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

Между тем Прохор Шаляпин, который с недавних пор стал постоянным спутником Виталины, недолго отдыхал вместе со своей любимой и уже улетел в Москву.

Валентина МАЙОРОВА
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