Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Цымбалюк-Романовская выдвинула требования Шаляпину

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Список претензий пианистки оказался неожиданным

Виталина Цымбалюк-Романовская, похоже, совершенно оправилась от неприятностей, связанных со скандальным разводом с Арменом Джигарханяном. На своей страничке в Instagram хрупкая пианистка внезапно процитировала старую песню Аллы Пугачевой:

"...Ты мне должен закаты, Ты мне должен рассветы, Ты мне должен все песни, Что были не спеты! Ты мне должен так много, Сказать невозможно, Словом, ты ничего, Ничего мне не должен".

Свой пламенный призыв Виталина проиллюстрировала своими фотографиями на фоне закатного моря в Сочи – там Цымбалюк-Романовская отдыхает вместе с Прохором Шаляпиным. По-видимому, проникновенные строчки пианистка адресовала именно своему новому возлюбленному.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya)

 

Поклонники с восторгом откликнулись на поэтический пост звезды:

"Виталина, Вам как никому подходят эти слова!) Счастья Вам!", "Очень рада Виталина за вас, что вы на море и сПрохором. Желаю вам с ним большой любви, взаимной нежности. Вы чудесная пара", "Красотища и романтика!)", "Красотка и красота Чудесная Виталина и чудо вид", "Виталина,так держать. Красотка. Прохору привет)", "Kкакая красота и девочка ....картина на вечность".

А самая бдительная поклонница предупредила Виталину: 

"аккуратнее там, смотри чтоб не увели))".

Орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

"Страховка": отказ от "Северного потока – 2" больно ударит по европейцам

Цены на голубое топливо подскочат до небес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей