"Наглое вранье": обозленный Алибасов подает в суд

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Бари Алибасов собрался подавать в суд на "Первый канал" и программу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Поводом для разбирательства звезда называет съемки шоу. Продюсер шокирован тем "враньем", которое было озвучено, и твердо намерен доказать свою правду.
По словам Алибасова, он зол, что создатели передачи перевернули все с ног на голову и пытались выставить все так, будто артист и вовсе не лечился.
"Это был срежиссированный обман. Свои люди прикормленные сидят, тявкают. Речь шла о моем лечении. Какие-то там умники выставили, что я подстроил свое лечение",
– объяснил Алибасов РИА ФАН.
Программа, которая пока так и не вышла в эфир, горячо обсуждается в Интернете. Все из-за слухов о том, что муж Шукшиной сорвал съемки. Один из актеров массовки сообщил, что Алибасов сослался на плохое самочувствие и просто проигнорировал всех пришедших. Возможно, он испугался проверки на детекторе лжи.
"В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках,
– цитирует участника массовки "Собеседник".
Сам Бари Каримович утверждает, что съемки все-таки были, но что на них происходило, его совершенно не устроило: "я до конца досидел на этой программе вчера. Там было такое наглое вранье, что просто словами не передать. Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь, – рассказал продюсер.
Выход из сложившейся ситуации Алибасов видит только один.
"Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную,
– считает Бари Алибасов.
Напомним, продюсер группы "На-на" по ошибке выпил жидкость для чистки труб и оказался в больнице с ожогами. Состояние артиста несколько раз менялось, но сейчас он восстанавливается дома. Появление Алибасова на публике не обошлось без инцидентов, а его сын и вовсе заявил, что сумел хорошо заработать на спектакле с отправлением отца.
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