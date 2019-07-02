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"Наглое вранье": обозленный Алибасов подает в суд

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер считает, что его оклеветали

Бари Алибасов собрался подавать в суд на "Первый канал" и программу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Поводом для разбирательства звезда называет съемки шоу. Продюсер шокирован тем "враньем", которое было озвучено, и твердо намерен доказать свою правду.

По словам Алибасова, он зол, что создатели передачи перевернули все с ног на голову и пытались выставить все так, будто артист и вовсе не лечился.

"Это был срежиссированный обман. Свои люди прикормленные сидят, тявкают. Речь шла о моем лечении. Какие-то там умники выставили, что я подстроил свое лечение",

– объяснил Алибасов РИА ФАН.

Программа, которая пока так и не вышла в эфир, горячо обсуждается в Интернете. Все из-за слухов о том, что муж Шукшиной сорвал съемки. Один из актеров массовки сообщил, что Алибасов сослался на плохое самочувствие и просто проигнорировал всех пришедших. Возможно, он испугался проверки на детекторе лжи.

"В какой-то момент стало понятно, что случился форс-мажор. Все засуетились, но массовку не распускали. Экспертам предложили посидеть в гримерках,

цитирует участника массовки "Собеседник".

Сам Бари Каримович утверждает, что съемки все-таки были, но что на них происходило, его совершенно не устроило: "я до конца досидел на этой программе вчера. Там было такое наглое вранье, что просто словами не передать. Я за свои немалые годы впервые с таким сталкиваюсь, – рассказал продюсер. 

Выход из сложившейся ситуации Алибасов видит только один.

"Я буду подавать в суд на вранье, которое исходит от Первого канала и этой программы. Они делают все, чтобы не правду телезрителям рассказывать, а пропихивать свою версию, совершенно абсурдную,

– считает Бари Алибасов.

Напомним, продюсер группы "На-на" по ошибке выпил жидкость для чистки труб и оказался в больнице с ожогами. Состояние артиста несколько раз менялось, но сейчас он восстанавливается дома. Появление Алибасова на публике не обошлось без инцидентов, а его сын и вовсе заявил, что сумел хорошо заработать на спектакле с отправлением отца. 

Дарья ПЕТРОВА
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