СМИ: Алибасов-младший разбогател на страданиях отца

Сын и директор продюсера смогли заработать 26 миллионов рублей

Помощник Бари Алибасова и его наследник признались, что пиар-компания вокруг отравления знаменитости – хорошо разыгранный спектакль. Пиар-директор не отрицает, что Алибасов действительно выпил жидкость для чистки труб, но то, что говорить СМИ, они тщательно продумывали, чтобы поднять больше шумихи.

При этом сын продюсера рассказывает, что ему было тяжело распространять правдивую информацию, но он решил "раскрутить" отца и поддержать его финансово. Цель была достигнута – им удалось заработать на истории внушительную сумму.

"Сумма большая – 26 миллионов, мы не скрываем. Все это рекламные контракты Алибасову-младшему, старшему, группе "На-На" и, конечно, коту Чуче. Нас просто завалили предложениями, некогда разбирать",

- рассказал директор Вадим Горжанкин изданию "КП".

Мужчины абсолютно не стыдятся разыгранного спектакля, наоборот, считают себя спасителями, ведь теперь к химикатам люди будут относиться внимательнее:

"Не стыдно! Ни нам, ни Бари Алибасову. И никогда не будет стыдно, что был там ни говорили. Мы спасли сотни, а может и тысячи жизней".

Сам Бари Алибасова тоже подключился к игре на камеру, когда пришел в себя. Например, разыграл драматичную историю в эфире передачи Андрея Малахова: "папа никогда не скрывал, что на телевизоре он появляется только ради „бабла“, это его интересует в первую очередь", – рассказал Алибасов-младший "Радиусу". Сын артиста также признался, что никакого конфликта по поводу наследства у них с отцом никогда не было.