"Суперзвезда" показалась после исчезновения и разочаровала публику

Пока взбешенные интернет-пользователи костерили Светлану Лободу. якобы задумавшую покинуть Россию, артистка на некоторое время пропала из виду. Но теперь поклонники довольны – любимица вышла на связь. Только вот выглядит она, по их мнению, не ахти.

"Выдох... перезагрузка", – сообщила она в соцсети под новым снимком, кокетливо добавив: "Давно нас не было тут. Не беспокоить беспокойную". Однако, где она находится, не указала.

На фото певица без макияжа позирует на фоне зелени. Она бледна, волосы распущены и беспорядочно падают на грудь и плечи.

Мнения подписчиков разделились. Одним совсем не понравился вид Лободы:

"Тот момент, когда естественность это некрасиво", "Где она – естественность?", "Краситься все-таки надо!!!", "С губами перебор", "Страшненько, если честно!", "С пивом потянет", "Нос поправить нужно", "Трансгендер".

Фанаты восхищались звездой и щедро заваливали ее страницу лестными словами. "Света, ура, сделала публикацию, а то мы уже запаниковали, где Вы", "Наконец... заждались", "Красоточка... потеряли Вас, любименькая наша", "Соскучились", "Шикарная", "Чаровница", "Куколка", "Сексуальная девушка", – хвалили они и, решив, что она в отпуске, пожелали "отличного и душевного отдыха".

Кто-то еще и пошутил: "А мы думали, вы за третьим пошли". Видимо, намекая на возможную беременность артистки.

Ранее Светлана Лобода снялась в коротких шортах и топе, лежа на тахте со связанными ногами, и завела поклонников, показав грудь без лифчика.