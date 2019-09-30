Артистка взбудоражила пользователей соцсети кадром из постели

Светлана Лобода не остановилась на горячем видео и снова показалась в эротическом виде. Находясь в посление дни сентября на Украине, куда давно мечтала поехать, она снялась, лежа с крестом на шее в красной ночнушке с черной кружевной каемкой, из лифа которой была видна роскошная грудь. Яркий макияж – алая помада на губах, черная тушь и синие тени на глазах, – а также завораживающий взгляд довершили образ роковой соблазнительницы. Фанаты пребывают в ударе.

"Был красивый теплый день", – как ни в чем не бывало сообщила певица под фото.

Подписчики осыпали звезду комплиментами, выделив и пикантное: "Как никогда сногсшибательная", "Конфетка", "Ох, какая красивая", "Манящие глаза", "Тетенька, Вы прелесть!!", "Королева", "Бомбическая", "Ммм, грудь секси", "Женщина пожар", "Плямя любви", "Ляля".

Некоторые при этом были озадачены, но по-разному. "Беременная?", "Иди спать! Ты слишком пьяная", – отметили такие.

Вставили "свои пять копеек" и злопыхатели. "Тяжеловатый и комичный макияж ...", "Губа нижняя скоро до пупа отвиснет... Чучело", "На ведьму стала похожа", "Ужас", "Грудь не натуральная", "Чума", Похожа на ... (девицу) из борделя", "Как сильно вас пчелы-то покусали", – ехидничали они.

Светлана Лобода нередко делится такими снимками. Не так давно она позировала в боди с высоко задратой ногой и покрасовалась на камеру, выставив голую грудь. А настоящую певицу выставил напоказ известный композитор.