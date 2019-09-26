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Полуголая Лобода задрала ногу

Полуголая Лобода задрала ногу
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица в очередной раз доказала, что не стесняется показаться в любом виде

После кадров с обнаженной грудью, расставленными ногами и без нижнего белья Светлана Лобода предстала на свежем фото в бикини с высоко задратой ногой.

"В зоне риска мы, в зоне риска", – подписала дива кадр словами из своей песни. Что она имела в виду, остается загадкой.

Поклонники ту же отозвались, но их мнения разделились. Пока одни восхищались Светланой, другие упрекали ее: "Самая красивая суперзвезда", "Ты красотка", "Классная", "Настоящая", "Самая шикарная", "У Вас такие красивые ноги", "Ничего себе задрала",  "Не понимаю, зачем врать, что вся натуральная".

Некоторые ответили на вопрос певицы о ее интервью. "Посмотрели, но было много чего недосказанно тобой, хотя из этого можно сделать вывод!", "Крутое интервью!..Такие вопросы,ответы такие искренние!Супер!", "Кайфуша", "Светлана очень филигранно гасила "грязные" вопросы", "Просто невероятные эмоции".

Речь шла о беседе Светланы Лободы с Ксенией Собчак, во время которой артистка скаазла, что не против вернуться на Украину и отшутилась в ответ на вопрос о любовнике.

Полина ДОРОЖКИНА
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