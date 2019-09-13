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"Инфаркт обеспечен": Лобода выставила тело напоказ

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Звезда не на шутку заинтриговала почтенную публику

В пятничный вечер Светлана Лобода порадовала своих поклонников сногсшибательной фотографией. Певица поделилась снимком в роскошном черном платье, впрочем, наряд Лободы, скорее можно было бы назвать половиной платья – так как спина, рука и нога звезды остались обнаженными.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

 "в гости)", - 

загадочно подписала фотографию певица на своей страничке в Instagram.

Новый выход Лободы в информационное пространство вызвал неистовый восторг у ее подписчиков:

"Как можно быть натуралкой, после этого? Можно курсы? ", "Не завидую гостям, женщинам )))))", "ээх мужики,инфаркт вашим женам на этом вечере обеспечен", "Все люди как люди , а ты хорошеешь", "Абсолютно Стильный образ!!!!", "Нереальные ноги...и все остальное", "Женщина-пантера".

Некоторые предположили, что певица отправилась на свадебную вечеринку Ксении Собчак и Константина Богомолова:

"На свадьбе неприлично быть красивее невесты", "К Собчак,на свадьбу?", "К Ксении Анатольевне?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Однако Светлана сохранила интригу и на вопросы не ответила.

Валентина МАЙОРОВА
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