Нибиру
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В пятничный вечер Светлана Лобода порадовала своих поклонников сногсшибательной фотографией. Певица поделилась снимком в роскошном черном платье, впрочем, наряд Лободы, скорее можно было бы назвать половиной платья – так как спина, рука и нога звезды остались обнаженными.
"в гости)", -
загадочно подписала фотографию певица на своей страничке в Instagram.
Новый выход Лободы в информационное пространство вызвал неистовый восторг у ее подписчиков:
"Как можно быть натуралкой, после этого? Можно курсы? ", "Не завидую гостям, женщинам )))))", "ээх мужики,инфаркт вашим женам на этом вечере обеспечен", "Все люди как люди , а ты хорошеешь", "Абсолютно Стильный образ!!!!", "Нереальные ноги...и все остальное", "Женщина-пантера".
Некоторые предположили, что певица отправилась на свадебную вечеринку Ксении Собчак и Константина Богомолова:
"На свадьбе неприлично быть красивее невесты", "К Собчак,на свадьбу?", "К Ксении Анатольевне?" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Однако Светлана сохранила интригу и на вопросы не ответила.
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