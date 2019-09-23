Артистка снялась в кожаном комбинезоне с мини-шортами

Светлана Лобода показала голые ноги, словно давала возможность оценить их длину и стройность. Они были расставлены в стороны, что не понравилось комментаторам в соцсети, куда было выложено фото певицы в таком виде.

Она не изменила предпочтению в цвете одежды и на вечеринке в Италии, появившись на благотворительном вечере в маленьком черном комбинезоне из кожи, серебряно-черных туфлях с миниатюрной сумочкой в руках.

Многие обратили внимание на позу, в которой снята дива, и распекали ее, заподозрив в увлечении алкоголем:

"А что с ногами?", "Из туфель пальцы вылазят", "Можно было и вместе ноги сделать...", "Пьяненькая", "Что-то последнее время всегда со стаканом", "Выпили уже?", "Баба-яга куда-то намылилась", "Передок немного повело у нее", "Очень голая постоянно", "Вульгарщина зашкаливает", "Очень вызывающе", "Задок поехал".

Поклонники оценили вид звезды по-другому. "Красотка, слов нет" "Моделька", "Идеальна", "Ноги от ушей! Класс!", "Огнище", "Светлана, выглядишь супер", "Эффектная", "Вы шикарная везде", – восхищались они.

Ранее артистка показалась в том же наряде, да еще и с бокалом в руке. Сторонники здорового образа жизни раскритиковали Лободу, передает "Пятый канал".

Вид Светланы не раз вызывал много нареканий. Недавно ее увидели без очков и отметили, что она сдала. При этом звезда не стесняется выходить на сцену в одежде, которая не прикрывает обнаженное тело, и показаться в мини с вырезом до талии.