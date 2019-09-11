Артистка блистала прелестями и сексуально двигалась под восхищенные возгласы публики

Светлана Лобода вместе с другими российскими знаменитостями побывала на дне рождения шоумена Александра Реввы, который праздновал 45-летие. Певица была, как всегда, раскованна. Одетая в облегающий топ на тонких бретелях, она без стеснения выставляла напоказ грудь, плечи, ноги и демонстрировала эротику.

Все, чем она занималась на юбилее, снято на камеру. Несколько видео опубликовано в сторис не только у самой артистки, но и у других гостей, среди которых была известная телеведущая Лера Кудрявцева.

На одном ролике Светлана в лифчике без бретелей стоит у стола и энергично двигает телом.

В следующем эпизоде певица исполняет свой хит "Твои глаза". Она в коротком топе на тонких бретелях, шортиках и длинном пиджаке ходит туда – сюда, расставляя ноги и оттопыривая ягодицы.

Публика восхищенными возгласами приветствует артистку. Кудрявцева, не сдержав эмоций, подписала видео с Лободой: "Моя любовь" и "Ну это не законно быть такой офигенной".

Под конец своего выступления Светлана спускает пиджак вниз, оголив плечи и спину.

Такое для "суперзвезды" не редкость. Она часто показывается на публике в откровенном виде и позволяет себе раскованные позы. Недавно дочка сняла ее в постели. Ранее артистка позировала в лифчике, развалившись на кровати в частном самолете, и засветила обнаженное тело в чересчур низком вырезе мини-платья.