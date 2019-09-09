Знаменитую певицу показала спящей старшая дочка

Светлана Лобода много работает, но бывают у звезды и минуты отдыха. В один из таких моментов старшая наследница сфотографировала ее. Артистка показана на снимке с закрытыми глазами, она спала. Дочка тоже попала в кадр – на переднем плане.

"Ева любит запечатлеть нас", – подписала звезда снимок, помещенный на ее странице в Instagram.

Фанатам это понравилось. Одни шутили и хвалили певицу с наследницей, некоторые даже детский стишок:

"Без палева", "С ребенком, вооруженным камерой, надо быть начеку", "Папарацци везде", "Ева умеет подобрать момент", "Самое милое, уютное домашнее фото", "И эти кадры самые чудесные....", "Какая милота – мама отдыхает, а доча фоткает", "Ну что за прелесть", "Спящая красавица, суперзвезда", "Сладусики наши", "Какие зайки", "Мама спит – она устала. Ну, и я играть не стала".

Некоторые отметили, что певица "красивая, когда спит" и на этом фото – "настоящая".

Другие удивлялись, "неужели Лобода когда-то спит?" и интересовались, где младшая дочка артистки: "А Тильда где?", "А где малая?".

На днях Светлана Лобода представила новую композицию "В зоне риска". Только не всем ее подписчикам композиция пришлась по душе. Многие написали, что "песня не зашла, ожидание были больше", и потребовали, чтобы певица "не становилась штампом, а была собой".

Ранее "суперзвезда" в широких шортах, расставив ноги, подергала "пятой точкой" на камеру и блеснула обнаженной грудью из глубокого выреза.