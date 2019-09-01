Малахов втянул Лободу в скандал

Страсти разгорелись после эфира в честь юбилея Игоря Крутого

Ведущий выложил на своей странице в Instagram эффектное фото с оперной дивой Анной Нетребко. В комментариях его разнесли в пух и прах.

На прошедшей накануне передачи "Привет, Андрей", посвященной юбилею композитора Игоря Крутого, собрались все звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Дима Билан, Светлана Лобода, Анна Нетребко, на связь вышла София Ротару с поздравлениями. Как выяснилось, поведение Малахова покоробило многих зрителей. Шоумена раскритиковали за неуважение к Нетребко – пользователи заявили, что ставить ее ниже Лободы было некорректно. Другим не понравились разговоры о сексе в присутствии мамы Крутого (орфография и пунктуация сохранены).

"Андрей, при всем уважении к Вам, Вы сегодня допустили "ляп". Как Вы могли предложить Великой Анне Нетребко спеть песню третьей после Лободы. И правильно Анна Вам ответила, что третьей петь не будет", "я тоже заметила,как это некорректно получилось!Где Лобода ,и где Анна!" "это еще ладно может это просто прикол,так вроде хорошо,но о сексе не надо было говорить мама там была игоря крутого это не прилично,уважаю андрея,но иногда его заносит", "согласна!Алферова тоже чувствовала себя неловко!"

– написали комментаторы.

Ранее Малахов спародировал Киркорова, который устроил скандал на "Новой волне".