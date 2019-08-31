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"Под Филю?": Малахов устроил жуткую истерику

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий спародировал поп-короля

Андрей Малахов опубликовал в Instagram видео, в котором, срывая голос, орет на коллег из-за проблем со съемками своей программы. Интернет-пользователи пришли к выводу, что телеведущий скопировал Филиппа Киркорова.

"Лёша, Наташа, Миша и Ко- выкладывать такое, когда за несколько часов до прямого эфира никого нет в студии– аморально! pS "Привет, Андрей" сегодня в прямом эфире 17.55! Напоминаю! #людивызвери", – подписал ролик Малахов.

Одни подписчики телеведущего решили, что он всерьез ругается на сотрудников, и отметили, что коллегам нельзя давать расслабляться. Другие уверены, что Малахов таким образом напомнил о своем шоу, спародировав Киркорова, который на днях устроил скандал на "Новой волне".

"Повторяет за Киркоровым, один в один", "Под Филю?", "Это он копирует Киркорова", " Плохая пародия, мата совсем нет", "Страшно то как! Киркоров отдыхает.... А русский народный где",
"Это типо как Киркоров без мата должен орать?", "Филя лучше", – прокомментировали видео Малахова его фанаты.

Некоторые поклонники отметили, что телеведущий – слишком интеллигентный человек, поэтому у него вышло неправдоподобно. А большинство интернет-пользователей просто посмеялись над шуткой Малахова.

Полина ИВАНОВА
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