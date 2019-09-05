Артистка сделала из обычного занятия целое шоу

Лобода поделилась в Instagram свежим видео. В ролике она в топе, лосинах и шортах стоит спиной к камере в санузле, видимо, умывается. Ее лицо почти скрыто, но хорошо заметно другое – расставив ноги, "суперзвезда" энергично дергает оттопыренными ягодицами.

"Света, а ты совершенствуешься? Или ты уже достигла совершенства?", – спросила за кадром продюсер Нателла Крапивина. И поинтересовавшись, видела ли певица "вчера тверк ( танец в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер), и готова ли это повторить, оценила ее старания :

"Это очень жестко для моего сторис".

Продюсер хотела узнать мнение певицы о клипе, в котором десятки девушек исполняют зажигательный танец на яхте. Но артистка снова отличилась, показав настоящее представление, давая понять, что тоже способна делать это.

Выложив ролик, Лобода предусмотрительно отключила комментарии. Наверное, решила, не нарываться в очередной раз на критику. Хотя интернет-пользователи выразили свое отношение к такому поведению в других местах. Некоторые предположили, что певице не хватает внимания публики и, чтобы его привлечь, она готов даже выставлять напоказ ягодицы.

Светлана прибыла на гастроли в Литву. И 4 сентября уже выступила в одном из городов этой прибалтийкой республики, а очень скоро запоет в столице, о чем сообщила под "горячим" видео, поделившись впечатлениями: "Клайпеда!!!! Офигенный концерт!!!! Спасибо!!!! 6 сентября жду в Вильнюсе".

Ранее певица засветилась в нескромной позе на борту частного самолета, показалась в мини-платье с вырезом до пупка