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Лобода вышла ночью к бассейну в мини с вырезом до пупка

Лобода вышла ночью к бассейну в мини с вырезом до пупка
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Артистка напела строчки из хита Примадонны с обнаженными ногами и грудью

Светлана Лобода отдохнула в Москве со звездной тусовкой. И поделилась эмоциями с поклонниками – опубликовала в сторис Instagram новые видео. На них она показана ночью у бассейна в мини-платье с низким – до пупка – декольте.

"Закончили корпоративчик, значит... А у них корпоративчик продолжается...", – сообщила она под одним отрывком. И, услышав голос Николая Баскова, напевающего хит Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна", подхватила: "Остальное в тени". После чего заявила: "А песня пользуется популярностью. "Ну извини". В это время камера скользит по ее голым ногам, демонстрируя их снизу доверху.

На вторым роликом дива, повернувшись лицом, продолжает тянуть: "Остальное в тени... Ну извини". Она энергично машет головой, и волосы качаются в стороны. Голая грудь "супурзвезды" едва ли не вываливается из глубокого выреза.

Под новым постом в соцсети Лобода напомнила, как спела хит Примадонны, и, сообщив, что "смущение пропало", призналась: "Люблю самоиронию в любых ее проявлениях". Подписчики отреагировали по-разному. Многие осуждали артистку за исполнение, а костюм, в котором она вышла на сцену с этой песней, снова назвали богохульством.

Ранее Светлане также досталось из-за Аллы Борисовны. Между тем Пугачева сама "благословила" Лободу на исполнение своего хита, чему та была очень рада. 

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Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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