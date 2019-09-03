Артистка напела строчки из хита Примадонны с обнаженными ногами и грудью

Светлана Лобода отдохнула в Москве со звездной тусовкой. И поделилась эмоциями с поклонниками – опубликовала в сторис Instagram новые видео. На них она показана ночью у бассейна в мини-платье с низким – до пупка – декольте.

"Закончили корпоративчик, значит... А у них корпоративчик продолжается...", – сообщила она под одним отрывком. И, услышав голос Николая Баскова, напевающего хит Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна", подхватила: "Остальное в тени". После чего заявила: "А песня пользуется популярностью. "Ну извини". В это время камера скользит по ее голым ногам, демонстрируя их снизу доверху.

На вторым роликом дива, повернувшись лицом, продолжает тянуть: "Остальное в тени... Ну извини". Она энергично машет головой, и волосы качаются в стороны. Голая грудь "супурзвезды" едва ли не вываливается из глубокого выреза.

Под новым постом в соцсети Лобода напомнила, как спела хит Примадонны, и, сообщив, что "смущение пропало", призналась: "Люблю самоиронию в любых ее проявлениях". Подписчики отреагировали по-разному. Многие осуждали артистку за исполнение, а костюм, в котором она вышла на сцену с этой песней, снова назвали богохульством.

Ранее Светлане также досталось из-за Аллы Борисовны. Между тем Пугачева сама "благословила" Лободу на исполнение своего хита, чему та была очень рада.