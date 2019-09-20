На самом дела артистка выглядит совсем не такой, как ее привыкли видеть

На лице Светланы Лободы без очков отразился и ее возраст, и накопившаяся усталость. Именно такою она предстала на снимке, который выложил в Instagram Игорь Крутой.

"Взглянув на эти фотографии, я опять окунулся в необыкновенную атмосферу творческого вечера на "Новой волне", – поделился композитор впечатлениями. В кадре он показан на сцене с микрофоном, а рядом стоит певица.

Светлана смотрит прямо в камеру, и этот взгляд показывает, что она уже далеко не молода и здорово вымотана. А отдыхать некогда – нужно прокормить двух детей, которых певица растит сама, отмечает "Экспресс-газета".

Без очков Лобода снимается крайне редко. Даже на свежих кадрах – с дочками – ее глаза закрыты темными стеклами. Видимо, не хочет артистка, чтобы видели ее настоящее лицо.

Зрители и поклонники в соцсети не раз восхищались видом дивы. Ее фигуре – длинным стройным ногам, идеальной талии и выразительной груди – могут позавидовать многие женщины.Артистка знает о своих достоинствах и постоянно выгодно подчеркивает их нарядами. При этом обязательным аксессуаром являются очки, которых у нее много, причем самых причудливых форм.

И зажечь публику она умеет – то полуголая исполнит эротический танец, то повиляет ягодицами, то покажется в коротком донельзя наряде с вырезом до талии.