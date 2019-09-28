Извивающуюся перед помощницей звезду назвали развратницей

Светлана Лобода записала горячее видео, которое наверняка лишит сна ее поклонников-мужчин.

На опубликованных в Instagram кадрах полуголая певица в суперкоротком наряде, который не скрывает практически ничего, сексуально танцует перед зеркалом. Ее помощница в это время направляет на нее фен, чтобы волосы эффектно развевались.

"Тинуля, подуй", - подписала она ролик.

Пользователи заявили, что именно так выглядит настоящий секс. Впрочем, эротичные движения бедрами понравились не всем. Некоторые комментаторы сравнили Лободу с червяком и обозвали сумасшедшей (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Юная развратница" "Как уж на сковородке" "Не хватает одежды , остальное есть" "Червяк" "Что то не так. Что то мешает… Ну, конечно же – шорты-трусики, ничего не видно. )))" "Вы иногда напоминаете сумасшедшую" "Светлана Сергеевна показывает нам каким должен быть настоящий секс",

– написали они.

Ранее Лобода показала оголенную грудь на камеру.