Нибиру
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Светлана Лобода записала горячее видео, которое наверняка лишит сна ее поклонников-мужчин.
На опубликованных в Instagram кадрах полуголая певица в суперкоротком наряде, который не скрывает практически ничего, сексуально танцует перед зеркалом. Ее помощница в это время направляет на нее фен, чтобы волосы эффектно развевались.
"Тинуля, подуй", - подписала она ролик.
Пользователи заявили, что именно так выглядит настоящий секс. Впрочем, эротичные движения бедрами понравились не всем. Некоторые комментаторы сравнили Лободу с червяком и обозвали сумасшедшей (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Юная развратница" "Как уж на сковородке" "Не хватает одежды , остальное есть" "Червяк" "Что то не так. Что то мешает… Ну, конечно же – шорты-трусики, ничего не видно. )))" "Вы иногда напоминаете сумасшедшую" "Светлана Сергеевна показывает нам каким должен быть настоящий секс",
– написали они.
Ранее Лобода показала оголенную грудь на камеру.
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