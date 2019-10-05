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Светлана Лобода опубликовала в Instagram откровенное фото. На этот раз артистка не удержалась и выставила на всеобщее обозрение свой сосок.
"Закончила спорт. Иду спать😴", – написала певица.
В кадре не видно полностью лица Лободы, однако все внимание подписчиков привлекла ее грудь без лифчика. Фанаты обрадовались эротическим кадром своего кумира.
"Какая же всё-таки 😍", "Прохладно у вас там😀", "Какой именно спорт 🥎 закончила ?)", "Не ужели всё таки правда у Светланы свои титечьки?))", "От таких фото по ночам сойдешь с ума... 😭", "Красивые глаза 😂", "Соски крупные".
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