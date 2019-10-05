Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Крупные": Лобода показала грудь без белья

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица похвасталась эротическим снимком

Светлана Лобода опубликовала в Instagram откровенное фото. На этот раз артистка не удержалась и выставила на всеобщее обозрение свой сосок.

"Закончила спорт. Иду спать😴", – написала певица.

В кадре не видно полностью лица Лободы, однако все внимание подписчиков привлекла ее грудь без лифчика. Фанаты обрадовались эротическим кадром своего кумира.

"Какая же всё-таки 😍", "Прохладно у вас там😀", "Какой именно спорт 🥎 закончила ?)", "Не ужели всё таки правда у Светланы свои титечьки?))", "От таких фото по ночам сойдешь с ума... 😭", "Красивые глаза 😂", "Соски крупные".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей