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"Давно пора": Лобода покидает Россию

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Несколько лет назад украинская певица уехала с родины навсегда, хотя иногда выступает там, а теперь собирается отказаться от жизни и в нашей стране

В интернете появилось заявление о том, что Светлана Лобода собирается покинуть Россию. Взбешенные фанаты рвут и мечут.

Артистка "планирует на время со всей семьей переехать в Португалию", – сообщается в Instagram, который специализируется на новостях из жизни знаменитостей, под снимками "суперзвезды" с обеими дочками.

Насколько правдива эта информация, не известно, хотя, если Светлана на самом деле решила жить именно в этой европейской стране, это не удивляет. ведь там она снимала два своих клипа – "Не нужна" и "Пуля-дура". Однако поклонники артистки разъярены и даже послали ее куда подальше, а некоторые, заявив, что она тут зарабатывает, а жить хочет за границей, посоветовали убираться навсегда:

"Пусть едет, таких певуний много", "Да хоть насовсем", "Кому ты тут нужна", "Давно пора", "Скатертью дорога, никто не заплачет", "Пусть там и остается и в Россию больше не возвращается никогда", Счастливого пути в один конец", "Катись колбаской".

Более спокойные обратили больше внимания на снимки: их заинтересовало то, что кроме Светланы, Евы и Тильды в кадр попала мужская рука с обручальным кольцом на пальце. Зная, что у певицы нет законного супруга, личную жизнь она не афиширует, а имя отца младшей наследницы и вовсе скрывает, в то время как многие считают, что это солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, они стали думать, что бы это значило, и отметили, что она "как Волочкова – так же демонстрирует мужчину частями" или он такой "страшный, что боится показать его". 

Полина ДОРОЖКИНА
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