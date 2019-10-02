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Лобода приложила к груди младенца

Лобода приложила к груди младенца
Светлана Лобода. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Известная певица озадачила поклонников снимком, на котором показана с ребенком

Светлана Лобода удивляет постоянно. Вот и теперь она поразила воображение поклонников на фото, где показана с малышом, прижатым к груди. Многие забеспокоились, уж не стала ли она в третий раз мамой.

"Какое приятное знакомство... маленький Будда", – еще больше заинтриговала певица под кадром, на котором в белой футболке, без макияжа, с собранными назад волосами, серьгами и ожерельем    выглядит нежной и довольной.

  

Подписчиков фото сразило наповал. Они хвалили диву, интересовались, не собирается ли она она снова родить, отметив, что неплохо бы сделать это:

"Мадонна с младенцем", "Слишком мило, Светлана Сергеевна", "Очаровательно", "Самая-самая", "А Вы пока малыша не планируете?", "Вы просто светитесь рядом с детьми! Вам нужно рожать еще".

Высказались и некоторые коллеги. Продюсер и композитор Игорь Крутой, который недавно выставил Лободу в довольно неприглядном виде, дал понять, что свежий кадр восхитил его "Светуня, не фото, а Гимн материнству", – не поскупился он на комплимент.

Некоторые, уверенные, что ребенок не певицы, гадали, кто же его настоящая мама. Им ответили те кто знал: это близкая подруга дивы – украинская дизайнер Лилия Литковская. Женщина родила дочку, которую запечатлели в руках у певицы, в середине августа, а познакомила ее с Лободой только сейчас. 

У Светланы Лободы две наследницы. Самой младшей, как сообщила артистка на днях, "уже год и четыре месяца". При этом мама девочек часто эпатирует публику, валяясь в постели, сексуально танцуя перед зеркалом, в открытом боди задрав ногу, выставив напоказ голую грудь, выйдя на сцену без белья и показав эротику в микрошортах.

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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