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"Садо-мазо": связанную Лободу в микрошортах сняли на камеру

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Оголившаяся звезда поработала ягодицами

Светлана Лобода пристально следит за фигурой, не забывая о тренировках и на гастролях. Из-за постоянной работы над собой она сохраняет завидные формы. На новом видео в соцсети она в микрошортах и топе лежит на тахте, ноги свисают над полом, стянутые резинкой. Раздвигая их в стороны, певица качает ягодицы. 

"Ох, ах и ух", – шутливо отметила звезда под роликом. 

За первые несколько часов больше 700 тысяч фанатов посмотрели запись и оставили массу комментариев. Тренировка, по мнению пользователей, была не из легких, и это впечатляло:

"Садо-мазо?", "Это же так тяжело!", "Крутая", "Аж больно стало, какая Вы молодец", "Вот это зарядка", "Такая хрупкая и такая сильная", "Вы сверхчеловек",

– хвалили они певицу. Многие восхитились стройной и подтянутой фигурой артистки и ее аппетитными округлостями. "На это можно смотреть вечно", "Крутышка", "Ягодки качаются", "Вот это попа!", "Тут не только ох, ах и ух", "Не налюбуюсь на Вас!", "Красотка", "супердевочка","Из разряда залип", "Так вот как делать, чтобы ягодки зрели", "Хороша", "Клевая", "Светик мощь", – осыпали ее лестными словами. 

Были и недовольные, которые раскритиковали: "А жопка-то вставная", "ХХI век! Век внешней красоты и внутренней пустоты!!! Иди огород вскопай, жопа!!! Чем "ерундой) на столе страдать!!!".

Светлана Лобода и ранее делилась откровенными кадрами. Она дразнила поклонников видом обнаженной груди, прикладывала к бюсту ребенка и зажигательно станцевала без штанов.

Полина ДОРОЖКИНА
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