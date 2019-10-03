Звезда поделилась личным секретом, который давно интересует ее поклонников

Светлана Лобода снова заинтриговала фанатов. После снимка с младенцем и кадра в ночнушке на ее странице в Instagram появилось свежее фото, на котором певица тесно прижалась грудью к мужчине и, захватив его плечи рукой, томно смотрит в камеру, а он не сводит глаз с нее.

"Знакомьтесь, мой друг, – представила артистка спутника. И кокетливо продолжила: "Парень , с которым мы проводим дни и ночи вместе... уже неделю как!!!".

Но озадаченные фанатые не успели ахнуть. Артистка тут же добавила, что это ее "незаменимый саундпродюсер".

Подписчики не остались равнодушны. Они высказались о мужчине и о том, как эти двое смотрятся, порадовались за диву, завидовали ее партнеру, требовали деталей и не скрывали иронии:

"Хлопец хоть куда казак...", "Прекрасный выбор", "Кажется , что кто-то влюбился", "Повезло ему с подружкой", "А вы подходите", "Эх, почему я не звукорежиссер", "Вот это я понимаю провокация!", "Почему с ним?!", "Про ночи поподробнее... пожалуйста", "Света, пожалуйста, не ругайте его так сильно, посмотрите – поседел уже наполовину".

Некоторые, отметив, что "это любовь", приняли мужчину за избранника певицы.

Уже давно ходят слухи о романе Светланы Лободы и лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, их не раз видели вместе, многие даже считают музыканта отцом младшей дочери артистки. Но оба хранят молчание о своих отношениях, и неспроста. Как удалось узнать телеведущей Ксении Собчак, певице, хотя она не раз намекала на некую связь с коллегой, нельзя говорить об этом из-за контракта.