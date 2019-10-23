Выплаты для неработающих стариков будут расти несколько лет подряд

В 2020 году пенсионеры будут получать примерно на тысячу рублей больше, пообещал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Впрочем, аналогичная прибавка российских стариков ожидает три года подряд.

Таким образом, размер пособий для неработающих пенсионеров вырастет примерно на 3 тыс. руб.: с 15,4 тыс. до 18,3 тыс. Рост будет поэтапным, пояснил руководитель ПФР.

"Все три года – 2020, 2021 и 2022 – индексация пенсий осуществляется темпами выше инфляции с 1 января. В частности, в 2020 году – на 6,6%, в 2021 – на 6,3%, в 2022 – на 5,9%", – цитирует Дроздова RNS.

Он отметил, в индексации пенсий были учтены пожелания президента, передает "URA.RU". В 2020-м эксперты прогнозируют инфляцию на уровне 3%, на процент этот показатель вырастет в следующие два года, уточняет телеканал "360".