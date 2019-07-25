"Ледяная макушка лета": синоптики дали прогноз на последнюю неделю июля

Небывалые холода вернутся в Москву спустя 50 лет

Арктический холодный воздух будет определять погоду в столице в последние дни июля.

"29-31 июля в столице ожидается ледяная макушка лета. Это дни, которые по климатическим нормам в Москве самые теплые, но здесь все наоборот. Москву ждет ультраполярное вторжение холодных воздушных масс с тыловой части циклона", –

рассказал Агентству городских новостей "Москва" ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, днем 29 июля воздух прогреется всего лишь до +13+18°C, пройдут кратковременные дожди. Во вторник и среду, 30-31 июля, столица окажется в "мешке арктического холода": ночью столбики термометров покажут +5+10°C, днем – до +10+15°C. Метеоролог напомнил, что такая температура характерна для начала октября, а не июля.

В последний раз так холодно в Москве было в июле 1971-1979 гг., а самая холодная волна наблюдалась в 1916 году. В целом погода будет ясной, хотя и прохладной, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Однако в наступающие выходные синоптики обещают настоящую летнюю погоду. Осадков почти не будет, а юго-восточный ветер разгонит облака.

В субботу, 27 июля, температура в столице повысится до +27+29°C, в воскресенье ожидается +18+23°С, сообщает Гидрометцентр.