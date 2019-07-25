Повышенный уровень опасности: в Европе остановили АЭС

Техника не справляется с капризами погоды

Цены на электричество во Франции подскочили выше, чем были в зимний период. Всему виной аномальная жара, установившаяся в Европе.

При температуре воздуха на солнце выше +50°C вода в реках прогрелась настолько, что уже не способна охлаждать ядерные реакторы. В связи с этим французская компания Électricité de France, вырабатывающая 3/4 потребляемой в стране электроэнергии, приняла решение об отключении энергоблоков АЭС. Два реактора уже остановлены, на очереди – еще два, сообщают "Известия".

Не выдержали жары и скоростные поезда. В частности, из строя вышла контактная сеть на пути из Брюсселя в Париж, передает Первый канал. В итоге более 600 пассажиров оказались заперты на несколько часов в вагонах, лишенных кондиционирования.

Чрезвычайное положение в связи с сильнейшей жарой объявлено в Италии и Испании. Причем такая погода продержится еще несколько дней. По мнению синоптиков, нынешнее лето в Европе будет самым жарким с 2003 года, пишет ВВС.

В европейской части России при этом все наоборот – в ближайшие дни Москву и регионы ждет вторжение арктического воздуха и понижение дневных температур до +10…+15°C.