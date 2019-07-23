Ливни и грозы: Московский регион накроет непогода

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В среду, 24 июля, москвичей и жителей Подмосковья ждут грозовые ливни, – об этом сообщает Росгидрометеоцентр. По прогнозам синоптиков, небольшие дожди, начавшиеся во вторник, усилятся из-за холодного атмосферного фронта с северо-запада.
Температура воздуха будет от +21°C до +23°C, порывы ветра будут достигать 15 м/с.
"Подмосковье сегодня" уточняет, что столица и область окажутся в зоне интенсивных осадков.
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