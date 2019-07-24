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Дожди и град: в Центральную Россию идет похолодание

Фото: www.globallookpress.com
Волновые циклоны принесут изменение погоды

В Московской, Смоленской, Тульской и Калужской областях 24 июля ожидаются сильные дожди с грозами. В Белгородском и Курском регионах пройдет град, а в Крыму – сильная гроза с крупным градом и ветром до 25 метров в секунду.

Ненастную погоду принесут с собой волновые циклоны, протянувшиеся с юга на север страны через центральные и южные регионы страны, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, сильные дожди ожидаются 24 и 25 июля в республиках Северного Кавказа, а в Ростовской области и Ставропольском крае 25 и 26 июля пройдут ливни с градом. В Краснодарском крае и Воронежской области осадки начнутся 26 июля.

В Центральном округе во время дождей будет +19+24°С, но, начиная с четверга в Московской области и на севере ЦФО потеплеет – местами до +28+30°С. Однако тепло вернется ненадолго, предупреждает метеоролог. Уже в воскресенье начнется очередное арктическое вторжение – холодный воздух с Баренцева и Карского морей вторгнется в центр России. Температура местами снизится до +16+21°С, отмечает "Вечерняя Москва".

В столице в среду, 24 июля, ожидается +21+23°С, местами пройдет сильный дождь, в отдельных районах прогремит гроза, ветер порывистый, до 15 м/с, сообщает Гидрометцентр. В четверг, 25 июля, потеплеет до +23+25°С, дождливая погода сохранится, 26 июля столбики термометров поднимутся до +28°С.

Валентина МАЙОРОВА
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