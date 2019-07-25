Лето вернется в августе: россиян предупредили об аномальной жаре

Температура воздуха достигнет +30°С

Несмотря на многочисленные сообщения о дождях и холоде, синоптики уверены, что россиянам еще выпадет шанс насладиться летним теплом.

Согласно данным Гисметео, в Москву и область в начале августа вернется тепло. Температура воздуха будет достигать от +24°С до +27°С, а вот загореть вряд ли удастся, так как североатлантические фронты принесут очередную порцию туч, – пишет "Свободная пресса".

В Санкт-Петербург аномальная жара пришла уже сейчас. Завтра, 26 июля, температура воздуха поднимется до +30°С, осадков при этом не ожидается. МЧС рекомендует жителям северной столицы выбирать легкую одежду, птьи много жидкости и не выходить на улицу в полдень, – передает FlashNord.