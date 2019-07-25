Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лето вернется в августе: россиян предупредили об аномальной жаре

Фото: www.globallookpress.com
Температура воздуха достигнет +30°С

Несмотря на многочисленные сообщения о дождях и холоде, синоптики уверены, что россиянам еще выпадет шанс насладиться летним теплом.

Согласно данным Гисметео, в Москву и область в начале августа вернется тепло. Температура воздуха будет достигать от +24°С до +27°С, а вот загореть вряд ли удастся, так как североатлантические фронты принесут очередную порцию туч, – пишет "Свободная пресса". 

В Санкт-Петербург аномальная жара пришла уже сейчас. Завтра, 26 июля, температура воздуха поднимется до +30°С, осадков при этом не ожидается. МЧС рекомендует жителям северной столицы выбирать легкую одежду, птьи много жидкости и не выходить на улицу в полдень, – передает FlashNord.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украина задержала российский танкер

Киев мстит за события в Керченском проливе

"Нафтогаз" заявил о переносе запуска "Северного потока-2"

Киев строит планы насчет российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей