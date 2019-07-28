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Когда уйдет аномальный холод: синоптики дали прогноз на август

Фото: www.globallookpress.com
Москвичам придется набраться терпения

Начало последнего летнего месяца в столице будет прохладным.

Днем в первые три дня августа будет 14-19 градусов тепла, ночью же температура опустится до 8-13 градусов. Однако надежда на потепление все же есть в дальнейшем. Столбики термометров будут постепенно подниматься, однако жары ждать не стоит. Об этом ТАСС рассказал руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

Напомним, ранее синоптики предупредили об аномальном холоде в конце июля. После нескольких дней неожиданной жары 30 и 31 июля днем будет всего 14-16 градусов, а минимальная ночная температура и вовсе может опуститься до пяти.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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