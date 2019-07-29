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Синоптики предупредили о самом холодном дне недели

Фото: www.globallookpress.com
Даже к выходным погода не вернется к летним показателям

Всю ближайшую неделю население европейской части России будет мерзнуть из-за арктического вторжения воздушных масс. Об этом сообщили в Московском метеобюро в понедельник, 29 июля.

"С понедельника по четверг минимальная ночная температура в столичном регионе будет колебаться в пределах плюс 5-10°С ",

передает РИА "Новости" слова метеоролога Татьяны Поздняковой.

Температура днем будет составлять в среднем 13-18°С, самым же холодным днем окажется среда, 31 июля. При этом всю неделю будет пасмурно, дождливо и ветрено.

В Санкт-Петербурге холодать начало уже 29 июля. Днем в понедельник ожидается не выше +16...+18°С, передает FLASHNORD.

К выходным немного потеплеет. В светлое время суток столбики термометров в Москве дотянутся до 20°С. Впрочем, это все равно значительно ниже нормы. Как отмечает Пятый канал, последний раз в Москве так резко холодало в разгар лета в 1971 и 1979 годах.

Николай ВИКТОРОВ
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