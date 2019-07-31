Погода наладится только через неделю

Последний день июля в европейской части России выдался крайне холодным. Из-за арктического вторжения воздушных масс столбики термометров 31 июля в Москве не поднимутся выше +14°С. Северо-западный ветер, дожди – все это сильно испортит настроение жителям и гостям столичного региона.

Причем такая погода сохранится и в ближайшие дни. С четверга, 1 августа, по вторник, 6 августа, воздух днем будет прогреваться максимум до +20°С, а в среднем останется на уровне +18°С, прогнозирует Гидрометцентр.

Лишь к концу будущей недели в столицу вернется лето. Это произойдет благодаря антициклону с юга Европы.

"Решающую роль в преобразовании погоды … над Центральной Россией сыграет только-только зарождающийся южно-европейский антициклон. Он принесет и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели", – передает РИА "Новости".

Пока же будут мерзнуть также Крым, нижнее Поволжье, Краснодарский край. Сильные осадки возможны на Урале, Пермском крае, юго-западе Сибири, Хабаровском крае, пишет "Вечерняя Москва". Ливни вернутся и в Иркутскую область, недавно пострадавшую от паводка.