Жертвами стихии стали 20 человек, а материальный ущерб региону составил 29 миллиардов рублей

На эти дроны неоднократно жаловались пилоты вертолётов, эвакуирующие жителей подтопленных территорий и занимающиеся доставкой гуманитарной помощи, сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".





Напомним, с 27 июня после продолжительных дождей в Иркутской области ввели режим ЧС, который из-за паводка действует до сих пор. По последней информации, жертвами разгула стихии уже стали 20 человек, 313 были госпитализированы, а 15 находятся в списке пропавших без вести. В 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек, уточняе т ТАСС.







Российский лидер Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Предварительная сумма ущерба от разгула стихии, по словам губернатора региона Сергея Левченко, уже составила 29 миллиардов рублей.

Беспилотники блогеров и журналистов, летающие над зоной паводка в Иркутской области, мешают работать авиации МЧС. Об этом рассказал начальник регионального управления ведомства Валентин Нелюбов.