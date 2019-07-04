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Блогеры мешают спасателям бороться с паводком в Иркутской области

Фото: "Иркутск сегодня"/ТАСС
Жертвами стихии стали 20 человек, а материальный ущерб региону составил 29 миллиардов рублей
Беспилотники блогеров и журналистов, летающие над зоной паводка в Иркутской области, мешают работать авиации МЧС. Об этом рассказал начальник регионального управления ведомства Валентин Нелюбов.
На эти дроны неоднократно жаловались пилоты вертолётов, эвакуирующие жителей подтопленных территорий и занимающиеся доставкой гуманитарной помощи, сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".

Напомним, с 27 июня после продолжительных дождей в Иркутской области ввели режим ЧС, который из-за паводка действует до сих пор. По последней информации, жертвами разгула стихии уже стали 20 человек, 313 были госпитализированы, а 15 находятся в списке пропавших без вести. В 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек, уточняет ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Предварительная сумма ущерба от разгула стихии, по словам губернатора региона Сергея Левченко, уже составила 29 миллиардов рублей.
Андрей ДОВЛАТОВ
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